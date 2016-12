Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, miglior listino di giornata in Europa. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna lo 0,97% a 18.965,41 punti mentre l'indice Ftse All Share sale dello 0,94% a 20.019,25 punti. In grande spolvero Autogrill, che cresce dell'8,84% all'indomani della pubblicazione dei dati trimestrali. Bene anche Saipem (+3,90%) e Unipol (+2,98%). In controtendenza, invece, Luxottica, che cede l'1,65%.