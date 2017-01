17:53 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib è salito del 2,79% a 19.057,72 punti mentre l'indice Ftse All Share ha guadagnato il 2,68% a 20.137,48 punti. Ottima performance di Mediaset, che ha chiuso le contrattazioni a +8,33%. Giornata positiva anche per Bpm (+5,48%) e Mps che, in attesa dei risultati degli esami della Bce, ha segnato un +5,03%.