Piazza Affari chiude in rialzo: l'indice Ftse MIb a +0,31%

Piazza Affari chiude in rialzo la seduta, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,31% a 21.552 punti. Contrastate invece le altre principali Piazze europee, nel giorno in cui il governatore della Bce, Mario Draghi, ha confermato che l'economia dell'Eurozona mostra una fase di ripresa pià solida. Londra guadagna lo 0,59% a 7.385 punti, piatte Francoforte (a +0,07% e 12.757 punti) e Parigi (+0,05% a 5.400,46 punti), in rosso Madrid, -0,245 a 11.022 punti.