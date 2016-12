Piazza Affari chiude in rialzo:Ftse Mib +2,21%,Ftse All Share +2,04%

Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari. A fine contrattazioni l'indice Ftse Mib segna infatti un guadagno del 2,21% a 15.946 punti, mentre il Ftse All Share avanza del 2,04% a 17.511 punti. Bene Telecom Italia (+5,77%), Eni (+4,69%) e Tenaris (+4,66%). Male Ubi Banca (-5,16%), Unipol (-5,07%) e Bper (-4,98%).