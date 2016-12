Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +1,57%, bene Unicredit

Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cresce dell'1,57% a 16.197,78 punti mentre l'indice Ftse All Share sale dell'1,51% a 17.774,94 punti. Dopo un inizio di giornata in negativo, il titolo Unicredit ha virato in positivo dopo la nomina di Jean Pierre Mustier come nuovo amministratore delegato e ha guadagnato oltre il 2%.