Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +1,52%, All Share +1,50%

Chiusura in netto rialzo per la Borsa di Milano, sulla scia dei mercati europei. L'indice Ftse Mib ha terminato gli scambi in progresso dell'1,52% a 21.432,55 punti mentre l'All Share ha guadagnato l'1,50% a 23.627,65 punti. In controtendenza: Ubi Banca a -1,55% e Salvatore Ferragamo a -0,43%.