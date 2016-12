Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +1,49%, All Share +1,24%

Giornata positiva per la Borsa di Milano dopo 5 sedute in negativo per i timori legati a Brexit. A Piazza Affari il Ftse Mib ha chiuso in crescita dell'1,49% a 16.513,97 punti mentre l'indice Ftse All Share è salito dell'1,24% a 18.142,50 punti. Si risollevano Banco Popolare (+7,1%) e Bpm (+5,66%), reduci da pesanti vendite. Segno più anche per gli altri principali mercati europei: Madrid +1,72%, Parigi +1%, Francoforte +0,92% e Londra +0,73%.