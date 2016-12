Piazza Affari chiude in rialzo, Ftse Mib +1,45% a 18.670 punti

Chiusura in deciso rialzo per Piazza Affari, in controtendenza rispetto all'andamento debole delle altre Borse europee e di Wall Street, caute in vista delle riunioni delle banche centrali di Stati Uniti e Giappone di questa settimana. A fine contrattazioni, l'indice Ftse Mib guadagna l'1,45% a 18.670 punti, mentre il Ftse All Share mette a segno un rialzo dell'1,40% a 20.360 punti.