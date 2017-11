Piazza Affari chiude in rialzo:Ftse Mib +1,02%,Ftse All Share +0,91%

La Borsa di Milano ha chiuso la seduta con i principali indici in rialzo: Ftse Mib +1,02%, Ftse All +0,91%. Livelli di chiusura che non si vedevano da circa 20 mesi. Tra i 40 big del listino milanese, in spolvero Unicredit +7,34% dopo i positivi conti del primo semestre. Poi ricoperture tecniche su Ferrari +2,34%, il titolo era oggetto di realizzi dopo una lunghissima fase rialzista.