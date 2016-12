Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,74% dopo le elezioni

La Borsa di Milano reagisce positivamente ai risultati delle elezioni amministrative. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna lo 0,74% a 17.625 punti mentre il Ftse All Share cresce dello 0,54% a 19.356,91 punti. A trascinare gli indici i titoli energetici, in scia al rialzo del petrolio. Soffrono invece i bancari con l'eccezione del Banco Popolare, in rialzo dopo l'aumento di capitale. Il successo di M5s a Roma affossa Acea, il cui 51% è del Comune.