Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,60%, All Share +0,67%

Chiusura di settimana in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,60% a 16.295,78 punti mentre l'indice Ftse All Share è salito dello 0,67% a 17.894,68 punti. Sprint di Italmobiliare, che ha varato la semplificazione della propria struttura del capitale con una operazione del valore complessivo di circa 500 milioni di euro. In forte calo, invece, Unicredit, dopo i rialzi di giovedì.