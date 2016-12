Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,58%, All Share +0,59%

Inizio di settimana con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib chiude a +0,58% a 18.291,38 punti mentre l'indice Ftse All Share cresce dello 0,59% a 20.042,08 punti. La seduta è stata piuttosto tranquilla anche per l'assenza di due Piazze di primo piano: Londra è rimasta chiusa per il "Bank holiday" mentre Wall Street non ha aperto per la festività del "Memorial Day".