Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,57%, Mps vola a +13,99%

Chiusura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,57% a 17.141 punti. Stessa percentuale per il Ftse All Share: +0,57% a 18.812 punti. Mps si laurea miglior titolo della giornata, chiudendo a +13,99% e risalendo a valori che non vedeva da un mese e mezzo.