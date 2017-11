Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,51%, sprint Fca

Chiusura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,51% a 21.729,87 punti mentre l'All Share lo 0,44% a 23.956,74 punti. Nel listino milanese spicca Fca, che segna un +2,97% a 12,49 euro, battendo il precedente massimo di 12,20 euro. Bene anche Exor, la multinazionale fondata da Giovanni Agnelli, che mette a segno un +1,31%. A spingere i titoli le voci sui possibili spin off di Maserati, Alfa Romeo e Magneti Marelli.