Piazza Affari chiude in rialzo, Ftse Mib +0,31% a 21.552 punti

Piazza Affari chiude la seduta in guadagno. Il Ftse Mib è salito dello 0,31% a 21.552 punti. Il miglior titolo è stato A2A, +5,367%, mentre il peggiore BperBanca, -5,66% a 4,76 euro. Vento in poppa per Campari, +4,67% a 6,04 euro, dopo i brillanti conti del primo trimestre 2017. Tra gli altri, in discesa Prysmian (-3,83% a 25,84 euro), mentre sale Poste Italiane (+0,70%). In positivo anche Fca (+0,49%).