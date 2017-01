Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,25%, Ftse All Share

Chiusura in lieve rialzo per la Borsa di Milano. Il Ftse Mib ha guadagnato lo 0,25% a 19.296 punti mentre il Ftse All Share ha segnato una progresso dello 0,21% a 21.086,78 punti. Tra le blue chip di Piazza Affari forti acquisti sulle banche: Ubi +3,84%, Unicredit +3,51%, Banco Bpm +2,58%. Bene anche Saipem (+2,86%) e Fca (+1,02%), dopo i dati positivi sulle immatricolazioni nel 2016 in Europa.