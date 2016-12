Piazza Affari chiude in rialzo: Ftse Mib +0,25%, bene le banche

Chiusura con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna lo 0,25% a 16.805 punti mentre l'indice Ftse All Share sale dello 0,20% a 18.425,94 punti. L'intervento del presidente della Bce, Mario Draghi, sui crediti deteriorati degli istituti di credito italiani spinge i titoli bancari: Banco Popolare cresce del 3,96%, Unicredit del 2,13% e Mps dell'1,77%. In controtendenza Rcs (-2,45%) ed Eni (-0,56%).