Piazza Affari chiude in rialzo:+3%

Chiusura in forte rialzo per Piazza Affari in vista di un eventuale terzo salvataggio della Grecia. L'indice Ftse Mib ha guadagnato il 3% a 22.937 punti mentre l'All Share ha registrato un +2,70% a 24.400 punti. I mercati credono in una possibile soluzione del dossier Atene dopo che diversi leader europei si sono mostrati ottimisti.

Per il listino milanese si tratta della terza seduta consecutiva in rialzo, guadagnando un altro 3% (22.937 punti), dopo il +3,5% della vigilia. A guidare i rialzi, anche oggi, i bancari mentre l'unico titolo in rosso è stato Saipem, protagonista di un'altra caduta libera (-4,44%) per effetto della chiusura del contratto con Gazprom per la costruzione del South Stream. Alla volata dei bancari ha fatto seguito come di consueto il raffreddamento dello spread sul bund tedesco che si è ridotto intorno ai 123,8 punti. Bene infine il lusso con Ferragamo che ha guadagnato l'1,9%, Yoox il 2,24%, Luxottica (+2,91%) e Tod's (+3,73%).



Bene anche gli altri listini europei: chiude in netto rialzo la Borsa di Parigi, con l'indice Cac 40 che guadagna il 3,07% a 4.903,07 punti, a Londra l'indice Ftse-100 sale dell'1,39% a 6.673,38 punti mentre a Francoforte l'indice Dax guadagna il 2,9% a 11.315,63 punti.