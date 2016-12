Piazza Affari chiude in rialzo: +3,47% Le Borse europee credono all'accordo

La Borsa di Milano chiude in netto rialzo. L'indice Ftse Mib guadagna +3,47% a 23.485 punti, mentre l'All Share registra un 3,32% a 24.984 punti. I mercati credono che sia ancora possibile un accordo sul dossier Grecia, proprio in virtù del rinvio dell'Eurogruppo. Anche la Borsa di Atene chiude in forte rialzo, con l'indice Ase su del 9% a 749,17 punti. Segno più anche per le altre principali Piazze europee: Londra +1,72%, Francoforte +3,81%.