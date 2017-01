Piazza Affari chiude in positivo

Chiusura in positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib ha guadagnato l'1,63% a 19.028 punti. Saipem ha chiuso con un tonfo del 20,57% portandosi a 4,2 euro per azione e a nuovi minimi dal settembre 2001. Nella notte la società ha comunicato i termini fissati per l'aumento di capitale da 3,5 miliardi che prenderà il via lunedì, con uno sconto previsto del 37% sul terp, il prezzo teorico dopo lo stacco del diritto di opzione.