Piazza Affari chiude in positivo

Chiusura in positivo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib in aumento dello 0,46% a 23.210 punti. Seduta di forti vendite per Mediaset: il titolo ha ceduto il 4,9% a 4,4 euro. Il Biscione comunque si trova vicino ai massimi da 4 anni e ultimamente ha guadagnato molto più degli altri titoli dei media.