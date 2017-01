Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,48% a 19.780 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,45% a 20.876 punti e il Ftse Italia Star sale dello 0,15% a 18.448 punti. Tra i titoli male Saipem che, dopo l'annunciato stop russo al progetto South Stream, perde il 10,84%. Eni invece non risente della vicenda e sale dello 0,70%.