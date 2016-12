19:07 - Chiusura in rialzo per Piazza Affari, con il Ftse Mib che segna un +0,43% a 18.782 punti. Il Ftse All Share avanza dello 0,39% a 19.833 punti e il Ftse Italia Star cresce dello 0,10% a 17.527 punti. In evidenza tra i titoli Autogrill (+6,60%) e Fca (+4,76%). Tra i bancari bene Bpm (+3,93%) e Mps (+3,70%).