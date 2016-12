17:50 - Chiusura in rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che avanza del 2,60% a 19.427 punti. Il Ftse All Share guadagna il 2,39% a 20.497 punti e il Ftse Italia Star segna un incremento dello 0,87% a 17.691 punti. Acquisti sulle banche, dove domina Mps (+6,31%).