17:59 - La Borsa di Milano chiude in positivo, con il Ftse Mib che segna un rialzo dell'1,78% a 20.892 punti. Il Ftse All Share guadagna l'1,64% a 22.030 punti. Seduta difficile per Fiat: il titolo è maglia nera (-3,41% a 7,64 euro) con la Commissione Ue che ha indicato che gli accordi conclusi tra Lussemburgo e Fiat Finance and Trade non rispettano il principio della libera concorrenza e c'è il rischio di una multa.