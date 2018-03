Piazza Affari chiude in positivo: Ftse Mib guadagna lo 0,55%

La Borsa di Milano chiude in rialzo. A Piazza Affari il Ftse Mib segna un +0,55% a 22.331 punti. Sul listino, spicca in particolare il tonfo di Stm (-5,32%). Tra i bancari, segno più per l'accoppiata Intesa-Unicredit, in rialzo rispettivamente dello 0,91 e dell'1,29%. Ancora sotto pressione Mps (-2,32%).