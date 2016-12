Piazza Affari chiude in positivo: Ftse Mib guadagna lo 0,48%

La Borsa di Milano chiude in rialzo frazionale. L'indice Ftse Mib avanza dello 0,48% a 16.817 punti, in linea con la performance delle altre Borse europee che, caute per la maggior parte della seduta, hanno poi annullato le perdite sul finale in scia al miglioramento di Wall Street. Poco mosso il cambio euro/dollaro a 1,1046, lo spread tra Btp e Bund è in lieve calo a 153 punti.