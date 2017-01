Piazza Affari chiude in positivo: Ftse Mib guadagna lo 0,24%

Chiusura in live rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib sale dello 0,24% a 19.390,83 punti. Ancora acquisti su Mediaset: il titolo, il migliore tra quelli a elevata capitalizzazione, ha guadagnato il 2,7% a 4,12 euro, dopo uno stop in asta di volatilità e aver toccato un massimo di giornata di 4,39 euro.