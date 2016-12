Piazza Affari chiude in positivo: Ftse Mib guadagna l'1,21%

Chiusura positiva per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib sale dell'1,21% a 18.976,71 punti. In chiusura si segnalano i progressi di Banco Popolare (+4,32%), Unicredit (+4,21%), Bpm (+3,79%), Bper (+3,91%) e Mps (+2,48%). Sul Ftse Mib spicca poi il balzo di Saipem (+12,2% a 0,435 euro) in scia ai conti trimestrali oltre le attese.