Piazza Affari chiude in positivo: Ftse Mib guadagna l'1,15%

Chiusura positiva per la Borsa di Milano: a Piazza Affari l'indice Ftse Mib sale dell'1,15% a 19.664,45 punti. Borse europee in ordine sparso, invece. Parigi chiude in rialzo con il Cac 40 a +0,63% (4.995,13 punti). Sotto la parità invece Londra che cede lo 0,11% con Ftse-100 a 7.374 punti. In negativo anche Francoforte con il Dax a -0,27% (12.027,36 punti).