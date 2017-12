Piazza Affari chiude in positivo: Ftse Mib a +1,16%, 22.362 punti

Chiusura in crescita per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni guadagnando l'1,16% a 22.362 punti. Chiusura positiva anche per le altre Borse europee, spinte dal via libera del Senato americano alla riforma fiscale. Francoforte è maglia rosa: ha guadagnato l'1,53% a 13.058,55 punti. Sono salite anche Parigi (+1,36% a 5.389 punti) e Madrid (+1,23% a 10.208 punti). In coda c'è Londra, che è cresciuta dello 0,53% a 7.338 punti.