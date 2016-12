Piazza Affari chiude in positivo: Ftse Mib +0,54%

Chiusura positiva per Piazza Affari, con il Mib a 16.763,82 punti a +0,54% e l'All-Share a 18.407,73 punti a +0,72%. In grande spolvero il titolo Rcs, oggi in Borsa a 0,92 a +3,84%. Positiva anche la seduta della Cairo Communication a 4,10 euro a +2,91%.