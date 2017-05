Piazza Affari chiude in positivo: Ftse Mib +0,38%

Chiusura in moderato rialzo per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che avanza dello 0,38% a 21.787,9 punti. A trainare il mercato azionario il settore delle utilities con Enel in prima fila grazie a un rialzo del 2,40%. Ben comprate anche Italgas, Terna, Atlantia e Telecom. Contrastate le banche con Bper che cede oltre il 2%, Mediobanca -1,30% mentre frazionali rialzi per UniCredit e Intesa Sanpaolo.