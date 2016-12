Piazza Affari chiude in netto calo

Chiusura in territorio negativo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib cede il 2,59% a 16.719,36 punti mentre l'indice Ftse All Share perde il 2,39% a 18.322,61 punti. In sofferenza il settore bancario: tra i titoli peggiori Mps, Bper e Banco Popolare. In negativo anche Salvatore Ferragamo e Cnh Industrial.