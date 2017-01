La decisione della Cina di svalutare per il secondo giorno consecutivo lo yuan affossa le Borse europee. Piazza Affari chiude in netto calo, con il Ftse Mib che cede il 2,96% a 22.997,55 punti mentre il Ftse All Share cala del 2,88% a 24.655,06. Tra i titoli peggiori Fca (-6,46%), Ferragamo (-4,91%) e Cnh (-3,96%).