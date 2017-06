Piazza Affari chiude in netto calo: Ftse Mib perde l'1,63%

Piazza Affari ha chiuso in perdita l'odierna seduta. Alla Borsa di Milano l'indice Ftse Mib ha terminato gli scambi cedendo l'1,63% a 20.704 punti. Anche le Borse europee hanno chiuso in rosso. Londra ha terminato le contrattazioni in perdita dello 0,51% a 7.350 punti ma le piazze più pesanti sono state Francoforte, scivolata dell'1,83% a 12.416,19 punti, e Parigi, in calo del'1,88% a 5.154,35 punti.