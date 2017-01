Piazza Affari chiude in netto calo: Ftse Mib perde l'1,37%

Chiusura in netto ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che termina gli scambi perdendo l'1,37% a 19.247,25 punti. Luxottica (+8,25% a 53,65 euro) è volata dopo l'annuncio della fusione con Essilor che farà nascere un colosso mondiale dell'eyewear. Male anche gli altri listini europei: a Parigi il Cac40 arretra dello 0,82%. In ribasso dello 0,64% il Dax di Francoforte, mentre a Londra il Ftse100 limita le perdite allo 0,15%.