Piazza Affari chiude in negativo

Ultima seduta di settimana negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,45% a 23.705 punti. Ottima giornata per Mps dopo la trimestrale resa nota alla vigilia a mercati chiusi: il titolo della banca, forte dall'inizio della seduta, è salito dell'8,78% finale a 1,97 euro.