18:00 - Chiusura in rosso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,43% a 20.014 punti. Il Ftse All Share lascia sul terreno lo 0,40% a 21.114 punti mentre il Ftse Italia Star avanza dello 0,43% a 18.626 punti. Tra i titoli male i petroliferi con Saipem (-5,42%), Tenaris (-4,32%) ed Eni (-2,72%).