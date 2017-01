17:48 - Chiusura negativa per Piazza Affari, sulla scia dei mercati europei. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,89% a 20.706 punti mentre l'indice Ftse All Share ha perso lo 0,78% a 21.858 punti. I titoli che hanno segnato i peggiori ribassi sono Saipem (-4,04%), Yoox (-2,86%), Fiat (-2,29%), Prysmian (-2,18%).