Piazza Affari chiude in negativo: malissimo i titoli bancari

Altra giornata nera alla Borsa di Milano e in particolare per i titoli bancari. L'indice Ftse Mib al termine degli scambi accusa una flessione del 2,85%, a 17.412 punti, dopo aver toccato un -4%. Il Ftse all share cede il 2,74%. Bancari ancora sotto tiro con Banco Popolare che accusa un crollo del 10% e Ubi del 9%. Male anche Bper (-8,%) ed Mps (-6,%).