Piazza Affari chiude in negativo: Ftse Mib perde lo 0,86%

Chiusura in calo per Piazza Affari (Ftse Mib -0,86% a 19.537 punti), tra le peggiori performance in Europa, appesantita dai titoli bancari. Sui mercati europei, che guardano al meeting Fed di oggi e domani, che potrebbe decidere un rialzo dei tassi, pesano anche le incertezze legate al voto di domani in Olanda. Tra le chip chip maglia nera a Banco Bpm (-3,01%), Bper (-2,56%) e Ubi (-2,45%). Giù anche Snam (-2,26%).