Piazza Affari chiude in negativo: Ftse Mib perde l'1,64%

Chiusura pesante per Piazza Affari, di gran lunga la peggiore Borsa in Europa. Sul listino milanese inizia a farsi sentire l'incertezza politica, con gli investitori preoccupati per un ritorno alle urne già a luglio dopo che Lega e M5S si sono detti non disponibili a supportare un governo "neutrale" indicato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'indice principale Ftse Mib ha chiuso con un ribasso dell'1,64% a 24.142 punti.