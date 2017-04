Piazza Affari chiude in negativo: Ftse Mib perde l'1,22%

Chiusura in rosso per Piazza Affari, tra le peggiori performance in Europa. L'indice principale Ftse Mib ha perso l'1,22% a 20.242 punti, peggiorando sul finale di seduta, trascinato dal tonfo di Fca e dai titoli bancari, che hanno risentito dell'allargarsi dello spread, che ha chiuso a 203 punti. A picco Fca (-4,98%). Male anche le banche: Bper -3,5%, Unicredit -2,7%, Banco Bpm -2,66%, Ubi -2,5%.