Piazza Affari chiude in negativo: Ftse Mib a -0,7%, 22.448 punti

Chiusura negativa per Piazza Affari (Ftse Mib -0,7% a 22.448 punti), in linea con l'andamento delle Borse europee. Tra le blue chip, sugli scudi Luxottica (+5,15%) nel giorno del via libera incondizionato della Commissione europea al progetto di aggregazione con la francese Essilor. Maglia nera a StM (-3,85%), Pirelli (-3,29%) e Fca (-2,75%) che ha visto a febbraio scendere dell'1% le immatricolazioni negli Usa.