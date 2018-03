Piazza Affari chiude in negativo: Ftse Mib -1,24%, pesano le banche

Chiusura in calo per la Borsa di Milano, sulla scia delle altre piazze europee. L'indice Ftse Mib ha perso l'1,24% a 22.011,76 punti mentre l'All Share è in calo dell'1,22% a 24.237,60 punti. Nel listino milanese pesa il comparto bancario: Unicredit è scesa del 2,37%, Intesa Sanpaolo dello 0,97%, Banco Bpm ha chiuso in rosso del 3,06% e Ubi ha fatto -2,88% (smentite le indiscrezioni su una possibile operazione legata al dossier Mps, -3,01%).