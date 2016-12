Piazza Affari chiude in negativo: Ftse Mib -0,1%

L'effetto Donald Trump, con i timori del mercato legati alla sua elezione alla guida degli Stati Uniti, ha perso forza nel corso della seduta di Borsa. Piazza Affari ha chiuso in perdita dello 0,1% a 16.799 punti.

La Piazza di Francoforte ha chiuso con un guadagno dell'1,56% a 10.646 punti. Anche la Borsa di Parigi - che chiude in crescita dell'1,49% a 4.543 punti - ha smaltito le conseguenze sui mercati legate ai timori per la vittoria di Donald Trump. Stessa sorte per la Piazza di Londra (+1%, 6.911 punti).