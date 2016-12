Piazza Affari chiude in negativo alla vigilia della Brexit: -0,62%

Alla vigilia del referendum sulla Brexit la Borsa di Milano chiude in negativo con il Ftse Mib a -0,62% a 17.323 punti e il Ftse All Share a -0,52% a quota 18.987. Veneto Banca segna un ribasso dello 0,39% mentre la Bce autorizza il fondo Atlante ad acquisire oltre il 50% delle azioni e si chiude l'offerta in opzione ai soci per l'aumento di capitale da un miliardo. Ubi Banca e Stm guadagnano oltre il 2%, Saipem il peggior titolo a -1,69%.