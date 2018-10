Piazza Affari chiude in negativo: -0,49%, spread oltre i 280 punti

Chiusura negativa per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che perde lo 0,49% a 20.609,99 punti. Si riaccende la tensione sui titoli di Stato italiano, con lo spread tra Btp decennali e Bund che è tornato sopra i 280 punti base. Dopo l'allarme sul deficit lanciato dal commissario europeo agli Affari economici, Pierre Moscovici, il differenziale è risalito fino ai 283 punti, dai 267 di venerdì, per chiudere a 282.

Niente rimbalzo a Piazza Affari nonostante l'apertura positiva. In uno scenario di Borse europee moderatamente positive e con Wall Street ben intonata al rialzo, Piazza Affari si è aggiudicata la maglia nera. Affossate le banche, con lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund decennali che ha terminato sfiorando i 283 punti base. Tonfo di Banco Bpm (-5,75%), accompagnata da Ubi (-4,57%), Bper (-3,94%), Intesa Sanpaolo (-3,91%), Mediobanca (-3,05%), UniCredit (-2,34%). Tra le blue chip, forti vendite anche su Telecom Italia, che ha ceduto il 5,3% a 0,4953 euro: Barclays ha tagliato il rating sul titolo a underweight, riducendo il prezzo obiettivo da 0,7 a 0,46 euro su considerazioni legate sia all'ingresso di Iliad sul mercato italiano del mobile sia ai costi astronomici dell'asta per le frequenze sul 5G.



In netta controtendenza, invece, Moncler (+4,58%), Buzzi (+3,64%), Tenaris (+2,7%), Fca (+2,3%), StM (+2,23%), Campari (+2,04%). Riguardo alle cifre di bilancio dell'Italia, il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis in giornata ha dichiarato: "la nostra valutazione ad oggi, sulla base di quello che è emerso, è che non è compatibile con il Patto di stabilità e di crescita". Tra le Borse del vecchio Continente, Parigi ha guadagnato lo 0,24%, Francoforte lo 0,75%, Madrid lo 0,19%. In lieve calo Londra (-0,17%).