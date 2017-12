Piazza Affari chiude in moderato ribasso: Ftse Mib -0,49%

Chiusura in moderato ribasso per la Borsa di Milano, con l'indice Ftse Mib che lascia sul campo lo 0,49% a 22.307,28 punti. Tra le blue chip, in evidenza Telecom (+3,38% a 0,7335 euro) all'indomani del cda che ha approvato il budget preliminare per il 2018 che ha autorizzato il management a chiudere un nuovo accordo pluriennale con Mediaset (-0,43% a 3,23 euro). In luce anche YNap (+3,03%), maglia nera a StM (-3,73%).